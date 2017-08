Presentator Jeremy Clarkson voorlopig uit roulatie

"Ik ben voorlopig een tijdje uit de roulatie. Dat is echt heel vervelend omdat ik nog nooit een dag thuis ben gebleven sinds ik in 1978 begon met werken", laat Clarkson weten op de site Drive Tribe. De Brit was op Mallorca met zijn gezin op vakantie.

Vanwege de gezondheidsproblemen van Clarkson is het nog waarschijnlijker dat het tweede seizoen van The Grand Tour vertraging oploopt omdat mede-presentator Richard Hammond al in de lappenmand zat. Hij had in juni in Zwitserland een zware crash met een peperdure elektrische sportwagen.

Wonder boven wonder kwam Hammond er met slechts een gebroken been van af.

James May is als enige van de drie nog op de been. "Het enige functionerende lid van het Grand Tour-team momenteel. God sta ons bij", grapte Clarkson zondag op Instagram bij een foto van May.