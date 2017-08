Domien Verschuuren vindt huwelijksaanzoek beste idee ooit

Dat vertelde de 3FM-dj maandagochtend tijdens zijn radioprogramma.

Verschuuren ging tijdens zijn vakantie in Italië op zijn knieën voor zijn vriendin. Het was volgens hem een 'beautiful night'.

"Een strakke sterrenhemel. We keken naar boven en ik heb tegen haar gezegd: 'ik wil met jou de rest van mijn leven sterren kijken'", aldus de 29-jarige dj.

"En het was op de avond dat zij net een ijsje had gegeten. Het zat overal, het zat in haar haar, op haar slippers, het zat werkelijk overal, op haar jurk. En ik zei: 'ik wil de rest van mijn leven met jou ijs eten. Wil je met me trouwen?'"

Struinen

Verschuuren hoopt dat hij en Caroline over tientallen jaren nog steeds gelukkig met elkaar over de boulevard struinen tijdens hun vakanties.

"Je ziet vaak mensen van 60, 70 of diep in de 80 die nog samenzijn. Als je samen zo oud kan worden, dan is dit volgens mij het beste idee dat ik ooit heb gehad."