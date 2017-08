Koningin Máxima bezoekt haar zieke vader Buenos Aires

Zowel zaterdag als zondag was de koningin op ziekenbezoek bij de kliniek Fundaleu die is gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met leukemie.

Dat meldt de krant Clarín, die ook foto's publiceerde van het vertrek van Máxima bij Fundaleu. In november 2014 bracht Máxima daar ook al een bliksembezoek aan haar vader. De kliniek is in dezelfde straat als haar ouderlijk huis. Volgens het dagblad is de koningin zondagmiddag naar het vliegveld gegaan voor de thuisreis.

Leukemie

Jorge Zorreguieta heeft al een aantal jaren leukemie. Dit voorjaar echter was hij in staat naar Nederland te komen voor de festiviteiten rond de vijftigste verjaardag van zijn schoonzoon koning Willem-Alexander. Aansluitend ging hij ook met het koninklijk gezin, prinses Beatrix en zijn eigen kinderen naar Salzburg voor een korte vakantie.

Máxima was eind vorig jaar tweemaal in Argentinië. In oktober voor haar VN-werk en in december met haar gezin om de kerstdagen met haar ouders en familie door te brengen in Villa La Angostura en omgeving .