Chris Pratt en Anna Faris gaan uit elkaar

"Met verdriet delen we mee dat we gaan scheiden. We hebben het heel lang geprobeerd en we zijn erg teleurgesteld", aldus Faris in het bericht op Instagram.

"Onze zoon heeft twee ouders die veel van hem houden, en om hem willen we de situatie privé houden. We houden nog steeds van elkaar en waarderen de tijd die we samen hebben doorgebracht." De 40-jarige Faris ondertekent het bericht met beide namen.

Farris en de 38-jarige Pratt ontmoetten elkaar op de set van de film Take me home tonight, in 2007. Twee jaar laten trouwden ze. Ze hebben een zoontje samen, Jack van vier jaar oud.