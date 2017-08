BN'er vakantieoverzicht: Gerard bedolven door golven en Xander wast af

Gerard Joling

Gerard Joling is op het Griekse eiland Mykonos voor een welverdiende vakantie. De zanger post op Twitter een filmpje waarin te zien is dat hij languit geniet op een strandbedje. Maar niet voor lang: al snel wordt Joling bedolven door de woeste golven. Het was dan ook niet echt heel slim om zo dichtbij de kustlijn te liggen.

Jochem Myjer

Jochem Myjer zoekt het noorden op deze zomer. Momenteel tourt hij in een grote camper door Noorwegen en Zweden. Daar geniet hij van de "rust, ruimte en natuur," aldus de cabaretier op Facebook.

En passant geeft Myjer nog een aantal tips voor de mensen die ook met de camper op vakantie willen. Zo is het verstandig om "de kastjes dicht te doen vóór je gaat rijden, en het chemisch toilet "pas na het ontbijt te legen."

Ali B

Ali B geniet momenteel met zijn gezin van een strandvakantie in Portugal. Maar ook vanaf zijn vakantieadres juicht de Voice-coach onze oranje leeuwinnen toe tijdens de finale, die ze uiteindelijk wonnen van Denemarken.

En dat doet hij niet alleen. "Wij kijken mee," schrijft hij onder een foto waarop de artiest samen met zijn zoontje is te zien.

Xander de Buisonjé

Niet iedere BN'er baadt zich in luxe tijdens zijn vakantie. Zo staat Xander de Buisonjé heel gewoon op de camping. En ja, daar hoort ook bij dat je zelf de afwas moet doen. Gelukkig kan de zanger er nog om lachen. "Mijn beurt", schrijft hij onder een veelzeggende foto.

Douwe Bob

Waar de een de plaatselijke souvenirwinkel opzoekt om een leuk aandenken aan het vakantieland mee naar huis te nemen, pakt Douwe Bob het anders aan. De zanger was in Jeruzalem en liet daar een aantal historische stempels op zijn arm tatoeëren. "Dit zijn ze dan", schrijft de zanger trots onder een foto van zijn volgetatoeëerde arm.

Elise Schaap

De Familie Kruys-actrice heeft twee weken vakantie, maar een reis heeft Elise Schaap niet geboekt. Haar vriend, acteur Wouter de Jong, is namelijk níet vrij. Dat biedt voor de actrice wel kansen om creatieve foto's te maken. "Terwijl mijn dochter een tukkie doet, heb ik er een kwartier over gedaan om z'n hoofd in een peace-teken te krijgen."