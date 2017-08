Rolling Stones-gitarist Ronnie Wood niet verrast door longkankerdiagnose

"Ik had al sinds 2002 geen scans van mijn longen laten maken", vertelt de 70-jarige gitarist in gesprek met Daily Mail. "Nadat ik in 2016 was gestopt met roken, spookte de gedachte om longkanker te krijgen regelmatig door mijn hoofd. Hoe kan ik 50 jaar lang aan één stuk door hebben gerookt – plus alle andere slechte gewoonten die ik heb – zonder dat er iets gebeurt?"

Voordat Wood met de Rolling Stones dit jaar op tour ging, moest hij zich zoals gewoonlijk medisch laten controleren. "De dokter vroeg me of ik het goed vond dat hij ook mijn hart, longen en bloed nakeek. En toen kwam hij terug met het nieuws dat hij een tumor had gevonden op mijn linkerlong."

De gitarist vertelt dat hij een week lang in spanning moest zitten, omdat hij verdere onderzoeken moest ondergaan die moesten uitwijzen of de kanker zich had uitgezaaid naar zijn lymfeklieren.

"Ik was op slecht nieuws voorbereid, maar had er ook vertrouwen in dat het goed zou komen. Sally (zijn vrouw, red.) en ik vertelden het nieuws niet, want we wilden niemand deel uit laten maken van de hel waarin wij ons bevonden. Wel had ik besloten om geen chemotherapie te ondergaan, mocht de kanker uitgezaaid zijn. Ik had geen zin om mijn haren te verliezen."

Beschermengel

Een week later kreeg Wood te horen dat de kanker niet was uitgezaaid. Er volgde een operatie om de tumor te verwijderen. "Nu gaat het goed. Maar ik moet me elke drie maanden laten controleren. Ik heb verdomd veel geluk gehad, maar er is altijd al een beschermengel geweest die me in de gaten houdt. Eigenlijk zou ik hier niet meer moeten zijn."

Op 30 september staan The Rolling Stones in de Amsterdam ArenA en op 15 oktober in het GelreDome met de No Filter Tour.