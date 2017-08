Aaron Carter schrijft openhartige post over zijn biseksualiteit

"Er is iets dat ik graag wil delen dat belangrijk is voor mij en mijn identiteit", aldus de 29-jarige zanger in zijn open brief op Twitter. "Het is iets waar ik bijna al de helft van mijn leven mee zit. Dit betekent niet dat ik me hiervoor schaam, maar het is een last die ik al lang met me meedraag en die ik graag kwijt zou willen."

Carter vertelt in zijn post dat hij rond dertienjarige leeftijd zowel jongens als meisjes aantrekkelijk begon te vinden. "Op mijn zeventiende had ik een ervaring met een man die ik aantrekkelijk vond, met wie ik ook heb gewerkt en met wie ik ben opgegroeid."

De zanger vertelt dat muziek boven alles het meest belangrijk voor hem is. "Maar mijn ultieme doel is om tevreden te zijn. Ik wil geen teleurstelling uitstralen." Hij sluit zijn post af met een quote van zanger Boy George: 'I've never felt as though I didn’t belong, I just acted though I did'.

In juli werd Carter gearresteerd omdat hij verdacht werd van rijden onder invloed, marihuanabezit en bezit van drugsgerelateerde voorwerpen. In een interview gaf hij toe dat hij wiet bij zich had, maar de zanger ontkende onder invloed achter het stuur te hebben gezeten.

Carter beweert dat hij niet onder invloed van verdovende middelen achter het stuur zat. Naar eigen zeggen kan hij nauwelijks drinken vanwege zijn gezondheidsproblemen. De zanger maakte in april bekend dat hij lijdt aan hiatus hernia, een aandoening waarbij het sluitspiertje tussen de maag en slokdarm minder goed functioneert.