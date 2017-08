Amber Heard en Elon Musk uit elkaar

"Het is over tussen Amber en Elon en ze is er kapot van. Het was zijn beslissing", aldus een ingewijde tegen de krant. Musk zou de relatie een week geleden hebben beëindigd en daarna zijn teruggekeerd naar Los Angeles. Heard bleef achter in Australië, waar ze is voor filmopnamen.

Onlangs leek de liefde tussen de twee nog springlevend. De 31-jarige actrice en de 45-jarige baas van Tesla Motors waren in april samen op vakantie in Australië. Ook zou Amber, zo beweerde haar vader, plannen hebben gehad om met hem te trouwen en een gezin te stichten.

Gescheiden

Heard scheidde in 2016 na veel geruzie van acteur Johnny Depp, die ze ervan beschuldigde haar mishandeld te hebben. Musk is drie keer getrouwd geweest. Zijn eerste huwelijk was met de moeder van zijn zes zoons. Later trouwde hij twee keer met de Britse actrice Talulah Riley. In oktober 2016 scheidden de twee definitief van elkaar.