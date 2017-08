BN'ers vieren feest tijdens Canal Parade in Amsterdam

"Happy Pride, darlings", schrijft Jeroen Kijk in de Vegte op Instagram bij een foto van de Westertoren die voor de gelegenheid getooid is met een enorme regenboogvlag. Patrick Martens en goede vriendin Georgina Verbaan vieren het feest in Amsterdam samen, zo blijkt uit een post van Martens. En op het Instagram-account van Frank van der Lende is te zien hoe hij staat te dansen naast Jody Bernal.

Henny Huisman tweet een foto waarop te zien is dat hij met een roze boa om op het feest staat.

Jamai Loman deelt een plaatje van een wapperende regenboogvlag met de boodschap "Happy Pride! Niet alleen vandaag maar voor altijd". Victor Reinier staat te feesten op een boot langs de route van de Canal Parade, en Fred van Leer en Leco Zadelhoff zitten samen in roze outfit op een vaartuig.

Glitter

Bridget Maasland showt voordat ze de deur uitgaat even haar outfit en bijbehorende gezichtsversiering aan haar volgers, met als bijschrift "no glitter no party". Bastiaan van Schaik zit in de botenparade kennelijk op boot 26. Hij vraagt zijn fans die hem voorbij zien varen hard te zwaaien en 'Bas' te roepen naar het vaartuig met dat nummer.

Loiza Lamers, de eerste transgender winnares van Hollands Next Topmodel, straalt in een zwart-met-goud glitterpakje op een van de boten in de stoet. "Jongens. Willeke is gevallen", grapt Winfried Baijens, "verder happy homo!"

Tot slot viert Tim Douwsma de vrijheid om jezelf te zijn samen met twee dierbare vrienden "die al vijf jaar erg gelukkig met elkaar zijn".