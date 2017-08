Pepijn Lanen vader van een dochter

"Gister was het eindelijk zover", zegt de 35-jarige Lanen in zijn column voor Het Parool, die hij dinsdag schreef.

"Ik kan het bijna niet geloven. Ineens weer een baby in ons leven. Ik had het natuurlijk al wel een beetje aan kunnen zien komen, die baby, de afgelopen negen maanden, maar toch is over dingen nadenken altijd weer een heel ander verhaal dan het in het echt meemaken."

De rapper trouwde met Coco toen zij zwanger was van hun eerste kind, in 2015. Lanen zei toen al dat het wat hem betreft niet bij één kind zou blijven.