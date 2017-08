Kylie Jenner kan zich slecht verplaatsen in 'gewone mensen'

Vanaf haar negende is Jenner met regelmaat te zien in de populaire serie Keeping up with the Kardashians. Door haar opvoeding kan ze zich maar slecht verplaatsen in dingen die "gewone mensen" doen, biecht het halfzusje van Kim Kardashian op in haar nieuwe realityserie Life of Kylie.

Jenner beleefde bijvoorbeeld nooit een eigen prom, omdat ze door haar stijgende bekendheid al vroeg van school werd gehaald en thuisonderwijs kreeg. De 19-jarige legt uit dat ze al haar klasgenoten moest ontvrienden op sociale media omdat ze niet kon aanzien hoe zij zich voorbereiden op het grote bal waar zij niet naartoe kon.

Op de site van E! verscheen een voorproefje van de serie van Jenner, die zondag voor het eerst wordt uitgezonden.