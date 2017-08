Arie Boomsma mist zijn gezin tijdens opnames Grenzeloos Verliefd

Dat liet Boomsma vrijdag weten aan Shownieuws, waar hij sprak over zijn zwangere vrouw Romy en eenjarige dochter Bobby Jo. Die moet hij missen als hij op reis is. "Dat is moeilijk ja, dat geef ik toe. En jammer eigenlijk ook."

Boomsma zegt te merken dat hij thuis gemist wordt. "Als ik er een paar dagen niet ben, mist ze me", zegt de presentator over Bobby Jo. "Dan zegt ze ‘papa, papa’ en als ik terugkom is ze heel blij. Maar ze is te jong om echt te bevatten wat het betekent dat je in een ander land bent."

Ondanks het gemis van zijn gezin, geniet Arie van de reizen. Vanaf 26 september is hij op Net5 te zien als het nieuwe gezicht van Grenzeloos Verliefd. "Ik mag naar de mooiste landen: Indonesië, Laos, Colombia, Argentinië, Mexico, Zuid-Afrika. Het gaat maar door."