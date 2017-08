Dochter van Simon Keizer had 'valse start'

"In de eerste dagen viel ze meer dan 10 procent af en dat is gevaarlijk. Daarbij had ze meer dan 38 graden koorts'', aldus de zanger.

Kiki moest daarom terug naar het ziekenhuis voor allerlei testen, maar al snel ging het beter. ''Ze is weer helemaal de oude. Ze is zoet, lief, om op te vreten en veel te knap. Ik houd van lelijke baby's en ze is echt veel te knap.''

In de video op YouTube vertelt Keizer dat al zijn aandacht nu naar zijn dochter gaat. 'Wat je dan altijd hoort, is dat niets er meer toe doet, niets is meer belangrijk en ik ervaar dat ook zo. Het enige wat telt is dat kindje.''

Keizer leeft nog steeds in een bubbel en is alleen bezig met de baby. ''Opeens weet je wat stuwing is, opeens weet je wat tepelhoedjes zijn, opeens weet je wat spuitpoep inhoudt.'' Maar de mooiste taak van de vader is volgens de zanger de aangifte van het kindje. ''Kiki Keizer bestaat officieel nu ook. Toch handig'', zei de zanger na zijn bezoek aan het stadhuis.

Ook laat de zanger weten dat Kiki waarschijnlijk niet meer prominent in zijn vlogs zal verschijnen. ''Het voelt niet goed'', legt de Volendammer uit. ''Het is een heel klein schepseltje die er niet voor heeft gekozen dat haar vader in de schijnwerpers staat.'' Fans moeten genoegen nemen met de foto's die hij eerder op Instagram plaatste. ''Ze wordt niet genegeerd'', benadrukt Keizer. Hij filmt haar voortaan voornamelijk van de achterkant of van een onherkenbare kant.