Halle Berry fan van assistente Malia Obama

''Ze was fantastisch, ze was fenomenaal'', vertelt Berry in de talkshow Watch What Happens Live With Andy Cohen.

''Ze was bereid om alles te doen wat van een productie-assistente wordt gevraagd. En ik had enorm veel respect voor haar daarvoor.''

Alhoewel Obama haar best deed om erbij te horen, behandelde niet iedereen op de set haar als assistente, geeft Berry toe. ''We konden haar gewoon niet zien als assistente, maar ik geef het haar na, ze probeerde wel heel hard om er een te zijn.''

Berry vond het lastig haar te behandelen als assisten, omdat ze fan was van haar vader. "Ze was fantastisch. Ze is zo'n slimme, mooie jonge vrouw. Logisch ook als je weet wie haar ouders zijn.''