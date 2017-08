Rapper Prodigy stierf na te zijn gestikt in een ei

De 42-jarige Albert Johnson, zoals Prodigy daadwerkelijk heette, stierf in juni toen hij in Las Vegas met spoed werd opgenomen in het ziekenhuis. Hij leed al zijn hele leven aan sikkelcelanemie, een erfelijke vorm van bloedarmoede, en overleed tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis.

De rapper werd eind juni begraven in New York. Naast zijn Mobb Deep-partner Havoc waren ook onder meer LL Cool J, Ice T, 50 Cent, Questlove, Remy Ma en Fat Joe daarbij aanwezig.

Het duo Mobb Deep debuteerde in 1993 met het album Juvenile Hell, maar braken echt door met The Infamous. Prodigy bracht ook een aantal solo-albums uit, zoals H.N.I.C. (Head Nigga in Charge), part 1 en 2. De rapper zat vanaf 2008 ruim drie jaar in de gevangenis voor een reeks opeenvolgende vergrijpen, zoals illegaal wapenbezit. Na deze periode pakte hij zijn muzikale carrière weer op.