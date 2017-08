Selena Gomez noemt pauze wereldtour 'beste beslissing ooit'

"Ik was negentig dagen weg, en het is het beste dat ik heb kunnen doen", aldus de 25-jarige zangeres in een interview met het modetijdschrift InStyle. "Ik had geen telefoon, helemaal niks, en ik was bang. Maar het bleek heel goed te zijn, ik heb een hoop geleerd."

In augustus 2016 kondigde Gomez aan dat ze leed aan angst, paniekaanvallen en een depressie, die mogelijk het gevolg waren van de auto-immuunziekte lupus. De ziekte werd in 2014 bij haar vastgesteld. Ze liet zich daarom opnemen in een kliniek, waarvoor ze haar wereldtour moest onderbreken. Ook haar concert in de Amsterdamse Ziggo Dome werd toen geannuleerd.

Ze bleef daar weg van sociale media en het "celebrityleven". "Ik was op het platteland en volgde paardentherapie, wat echt prachtig is", aldus de zangeres. "Het was niet makkelijk, maar ik volgde mijn hart en dacht: ok, ik denk dat dit me helpt om sterker te zijn voor andere mensen."

Beste vriend

Gomez is inmiddels weer teruggekeerd in de showbizzwereld, maar volgt nog steeds therapie. "Ik geloof daar in, dat het belangrijk is om te praten over waar je staat in het leven, maar ik voel me verder uitstekend."

Begin 2017 begon de zangeres een relatie met collega-artiest The Weeknd, maar Gomez laat in het interview weten dat ze het belangrijk vindt om ook alleen de wereld aan te kunnen. "Het is belangrijk voor me om mijn vrienden en familie te koesteren en me ervan te verzekeren dat ik niet meer word beïnvloed door een jongen. Ik wil me al jaren mentaal sterker voelen, maar dat was nooit het geval."

Haar onzekerheid zat haar in de weg, aldus de artieste. "Ik was zo jong en makkelijk beïnvloedbaar. Je wil dat iemand je leven aanvult, en niet dat iemand jou compleet maakt. Ik heb geluk, want hij is ook mijn beste vriend."