Chrissy Teigen en John Legend nemen dochter het liefst mee naar aquarium

"Ik vind het erg leuk om activiteiten te zoeken voor ons of via Twitter te vragen om suggesties", zegt het model tegen US Magazine donderdag.

Verder vertelt Teigen dat Luna het meest op haar lijkt. "We nemen het vaak met zijn tweeën op tegen John. Hij vindt het leuk dat ze zo'n sterk, jong meisje is. Ook is ze erg lief en zorgzaam. Als ze ziet dat iemand pijn heeft, dan gaat ze er als eerste op af."

Chrissy Teigen zegt dat ze naast haar gezin ook tijd heeft voor John Legend en haar samen. "Mijn moeder woont bij ons. Als we ergens heen willen, wat zeldzaam is aangezien Netflix echt fantastische shows heeft, dan doen we dat. Maar we houden er juist van om thuis lekker eten te koken. Die tijd hoef je niet in te plannen of erg je best voor te doen."