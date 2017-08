Eljero Elia vindt Rolls-Royce niet meer goed bij zijn leeftijd passen

"Het is mooi, maar ik denk dat ik hem over een jaar ga verkopen. Dan ga ik gewoon weer in de kleine scheurautootjes rijden waar ik altijd in reed", zegt Elia in een interview in Playboy.

"Een Mercedes A-klasse Limited edition bijvoorbeeld. Past beter bij mijn leeftijd."

Paardrijden

Maar de snelle buitenspeler ruilt zijn auto, met een marktwaarde van ongeveer vierhonderdduizend euro, ook net zo graag in voor een paard. Elia maakt namelijk graag een ritje in zijn vrije tijd.

"Het is relaxed, man. Je hoeft niet te lopen, het paard loopt voor jou. Ik vond het in het begin een beetje eng, daarna niet meer. Ik was met mijn vrouw en nog een stel. Die andere jongen viel eraf. Ik niet. Ik sprak veel met het paard: 'Bella, rustig. Bella, rustig'. Dat hielp misschien. Mijn vrouw zegt dat het een mak paard was. Maar met galopperen kun je zo achterover vallen. Dan moet je goed meebewegen."