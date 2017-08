Suge Knight aangeklaagd wegens bedreigingen

Volgens TMZ wordt de muzikant verweten te hebben gedreigd met "een misdaad die zou resulteren in de dood van Felix Gary Gray, of die hem zware verwondingen zou aanbrengen." De bedreiging zou verstuurd zijn via sms, tijdens de opnames van Straight Outta Compton in de zomer van 2014.

Enkele maanden later reed Knight op de set van de film, die gaat over de opkomst van gangsta rap-groep N.W.A., twee personen aan. Volgens de politie deed hij dat opzettelijk. Eén van de slachtoffers overleefde het incident niet, de ander raakte gewond. Voor die actie wordt de producent beschuldigd van moord. Hij zit vast in afwachting van de behandeling van de zaak, die gepland staat voor januari 2018.

Moordzaak

Bronnen rond Knight melden aan TMZ dat problemen in die moordzaak de reden zijn voor de laatste aanklacht. De openbaar aanklager zou eropuit zijn de muzikant sowieso te veroordelen. De rapproducent, die in het verleden onder meer met rapper Tupac werkte, moet donderdag voorkomen in de bedreigingszaak.