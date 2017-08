Kristen Stewart staat ervoor open met mannen te daten

In een interview met het Britse tijdschrift Harper’s Bazaar praat Stewart (27) open over haar seksualiteit. Zo vertelt de actrice dat ze altijd openstaat voor nieuwe dingen en gebruikt daarbij eten als een metafoor.

"Sommige mensen weten dat ze van gegrilde kaas houden en eten dat elke dag voor de rest van hun leven", legt ze uit. "Ik wil alles uitproberen. Als ik een keer gegrilde kaas eet, denk ik: lekker, wat ga ik hierna eten?", aldus Stewart.

In het interview met het tijdschrift vertelt Stewart ook dat ze vroeger als kind vaak gepest werd omdat ze een echte "tomboy" was.

Dat heeft haar erg gekwetst, geeft ze toe. "Ik kan me nog herinneren dat toen ik elf was, mensen over me zeiden dat ik eruitzag als een jongen", vertelt de actrice. “Daar was ik zo verschrikkelijk beledigd door. Ik schaamde me, maar als ik er nu op terugkijk denk ik: meid, wees er juist trots op!", aldus Stewart.