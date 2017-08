Sofia Vergara vindt sporten 'een soort marteling'

"Ik ben chagrijnig twee uur voor, tijdens en na mijn oefeningen omdat ik de volgende weer moet plannen. Maar Joe (Manganiello, Vergara's echtgenoot, red.) heeft een fraaie gym in ons huis gebouwd, dus ik heb geen excuus", aldus de 45-jarige Modern Family-actrice tegen het blad Women's Health.

Vergara is deze maand naakt op de cover van de Amerikaanse blad te zien en daar is ze erg trots op.

"Hier is een vrouw van 45 jaar die haar lichaam kan laten zien. Het is niet meer zoals vroeger, toen er alleen jonge vrouwen op de covers van tijdschriften stonden", aldus Vergara.

De huidige fitgirl-trend is niets voor de actrice. "Het gaat niet om strakke buikspieren. Ik heb ze niet want ik hoef niet zo nodig een model met een perfect lichaam te zijn. Dat zou me veel te veel moeite kosten!", legt Vergara uit in het tijdschrift.

"Ik weet niet of ik sterk ben. Ik heb slechte knieën en hele dunne botten, ik kan nauwelijks een push-up doen", geeft de Colombiaanse toe. "Ik zou best wel iets atletischer willen zijn, maar als je zoals ik zulke enorme borsten heb...ik had ze al op mijn dertiende en ze werden nog groter tijdens mijn zwangerschap en na de bevalling."