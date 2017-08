Ook tweelingzus Tess Milne zwanger

Op Instagram deelt de 29-jarige Tess, die programma's als Roadtrippers en Willem Wever presenteerde, woensdag het bericht. "It's always better... preggy together", schrijft ze bij een foto waar ze samen met haar zus Lisa op staat.

Onlangs zei de presentatrice, die vorig jaar trouwde met Ties, zich een stuk sexyer te voelen sinds ze zwanger is. "Samen vader en moeder worden is zo bijzonder, het is iets van ons samen. Ik vind dat wel sexy", vertelde Milne onder meer.

Ook krijgt ze meer aandacht van mannen. "Ik heb ineens zoveel sjans dat ik er soms een beetje ongemakkelijk van word. Ik kan niet echt terugsjansen namelijk, het is niet de time of flirtation."

Het is niet bekend wanneer Tess en Lisa zijn uitgerekend.