Demi Lovato klaar met label door bipolaire stoornis

"Ik vind het niet fijn als mensen me in een hokje stoppen", zegt Lovato tegen People. "Ik heb een bipolaire stoornis, maar ik bén niet die stoornis."

Desondanks is Lovato open over haar aandoening en zet ze zich in voor het bespreekbaar maken van geestelijke gezondheid. "Ik bevind mij in een positie waarin meer mensen mij horen dan tien jaar geleden, dus ik gebruik mijn stem voor meer dingen dan alleen zingen."

Zo haalt ze de zelfdoding van Linkin Park-frontman Chester Bennington aan om te onderstrepen hoe belangrijk het is om te praten over psychische stoornissen. "Wat er is gebeurd is verschrikkelijk voor zijn vrienden en familie, maar misschien komt er nu wel meer openheid over dit soort onderwerpen."