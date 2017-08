Kate Upton raakt gestrest van plannen bruiloft

"Het is zo stressvol. Ik wens dat niemand toe", zei Upton in het tv-programma Good Day New York.

"Iedereen zegt tegen me dat het mijn dag is en dat het niet uitmaakt wat ik doe, maar ik wil het de gasten ook naar hun zin maken." Een "bridezilla" is Upton naar eigen zeggen niet.

De actrice, die onder meer te zien was in The Other Woman naast Cameron Diaz, leerde haar aanstaande kennen bij opnames voor een reclame voor een videospel in 2012.

De twee hadden lange tijd een knipperlichtrelatie, maar besloten in 2014 om een serieuze relatie te beginnen.