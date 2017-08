Beyoncé overweegt aandeel in NBA-team te nemen

Dat meldt Bloomberg.

Beyoncé is een groot liefhebber van basketbal, de zangeres gaat regelmatig met haar echtgenoot Jay-Z naar wedstrijden.

De in de Texaanse stad Houston gevestigde Rockets zijn momenteel eigendom van investeerder Les Alexander. Die liet in juli weten zijn aandeel te willen verkopen.

Bloomberg berekende dat de waarde van de Rockets rond de 2 miljard dollar (1,7 miljard euro) ligt. Hoeveel Beyoncé en haar echtgenoot willen of kunnen betalen voor een aandeel in de basketbalformatie is niet bekend.

Jay-Z

Jay-Z (48)was eerder aandeelhouder van de basketploeg Brooklyn Nets. Hij verkocht zijn participatie in 2013 toen hij zijn promotiebedrijf Roc Nation Sports opzette, omdat Amerikaanse regelgeving de belangenverstrengeling van Jay-Z als eigenaar en sportpromotor niet toestond.

Mocht Beyoncé een aandeel nemen in de Houston Rockets dan voegt ze zich bij onder meer Justin Timberlake en Will Smith. Timberlake investeerde in de Memphis Grizzlies, en Smith kocht een aandeel in de Philadelphia 76ers.