Kanye West eist 8,5 miljoen van verzekeraar

Uit documenten in handen van The Hollywood Reporter blijkt dat Lloyds gedurende acht maanden meerdere onderzoeken liet uitvoeren naar de mentale fitheid van de rapper. West vindt het te lang duren, en eist nu 8,5 miljoen euro.

West betaalde tienduizenden dollars aan premies om zijn concerten te verzekeren tegen overmacht, ziekte of arbeidsongeschiktheid. De rapper werd eind november opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis in Los Angeles nadat hij paranoïde gedrag vertoonde. Artsen oordeelden dat de artiest oververmoeid was en West besloot de 21 resterende optredens van zijn Saint Pablo Tour af te blazen.

Marihuanagebruik

De advocaat van West schrijft in de aanklacht dat de verzekeraar West aan veel onderzoeken heeft onderworpen, maar tot op heden weigert uit te keren. "Er is niet betaald en ze geven ook niet aan of ze ooit van plan zijn uit te keren", schrijft de raadsman. "Ze geven de indruk op zoek te zijn naar een reden om niet te betalen, zoals het marihuanagebruik van Kanye", vervolgt de advocaat.

Uit de documenten blijkt verder dat Lloyds de rapper gedurende acht maanden meerdere malen medisch liet onderzoeken. Ook moesten leden van het team van West verklaringen onder ede geven over het gedrag en de toestand van de rapper. "Zelfs de arts die werd ingeschakeld door de verzekeraar concludeerde dat Kanye niet in staat was om zijn tournee af te maken", beweert de raadsman van de rapper op basis van de onderzoeken.

Lekken

Volgens West heeft verzekeraar Lloyds ook meerdere malen gevoelige informatie over de rapper naar de media gelekt. De raadsman van West beweert dat Lloyds op die manier de druk op West wilde opvoeren, in de hoop dat er een reden ontstond om niet uit te keren. "Artiesten betalen bakken met geld aan verzekeraars zoals Lloyds, om erachter te komen dat ze uiteindelijk niets uitbetaald krijgen", aldus de advocaat van West.

Verzekeraar Lloyds heeft nog niet op de aanklacht gereageerd.