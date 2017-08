James Franco is naar eigen zeggen verslavingsgevoelig

De 39-jarige Franco had het idee dat hij zijn leven moest veranderen en begon daarna, op 17-jarige leeftijd, met acteren.

"Daar heb ik mezelf echt op gestort", vertelt de acteur aan het tijdschrift Out Magazine. "Dat werd alles, tot het punt waarop ik niet meer sociaal was." Na tien jaar kwam hij tot de conlcusie dat hij depressief was. "Aan de oppervlakte leek alles best goed, ik had een carrière en alles, maar ik voelde me geïsoleerd en alleen."

Daarna stortte hij zich op studie. "Maar ook dat was meer een vlucht", zegt Franco erover. Hij volgde onder meer lessen bij schrijvers Michael Cunningham en Amy Hempel. Ook gaf hij les aan diverse universiteiten in de Verenigde Staten.

Franco lijkt zich nog altijd op zijn werk te storten. Hij heeft vijf regieprojecten in de pijplijn en veertien films en series waar hij als acteur nog in te zien is.