BN'er vakantieoverzicht: Marco geniet zich suf en Fajah laat eiwitshakes maken

Marco Borsato

Zanger Marco Borsato is met zijn gezin in Griekenland. Op Instagram deelt hij foto's van de Griekse natuur, maar ook van zijn kinderen. En de zanger toont beelden van een video, die hij maakte met een drone.

Borsato is ook aan het zeilen. "Watertemperatuur is bijna 30 graden. Ik geniet me suf", schrijft hij bij een foto waarop hij de zeilboot weer opklimt.

Romy Monteiro

Romy Monteiro geniet van een vakantie op Bali. Twee weken geleden nam de musicalster afscheid van haar hoofdrol in de twee jaar lopende musical The Bodyguard en liet ze weten te stoppen met musical en theater.

Het 24-jarige talent maakte de overstap naar televisie en gaat bij Avrotros aan de slag als presentatrice. Voorlopig staat het hoofd van Monteiro nog niet echt naar haar nieuwe baan, zo lijkt het. "Kan ik hier voor altijd blijven?” vraagt de toekomstige presentatrice zich af op Instagram.

Paul de Leeuw

Presentator Paul de Leeuw is samen met zijn gezin op roadtrip en toerde van Lissabon naar Marbella. Via Twitter laat hij weten dat samen de weg vinden de ultieme relatietest is: "We rijden op de TomTom van Lissabon naar Marbella, maar mijn man gaat op zijn Google Maps de route checken en ja hoor: het gaat gelijk mis." Het is niet bekend of de Ranking the Stars-presentator de weg uiteindelijk heeft gevonden op de "ouderwetse" manier of toch met de telefoon van zijn man.

Dotan

Of Dotan terugkwam van vakantie of zakenreis is niet helemaal duidelijk, maar wat wel duidelijk werd is dat het grappigste gedeelte van zijn reis op de terugweg plaatsvond. In het vliegtuig zat de zanger naast een fan. Alleen: zij had niet door dat de man wiens muziek ze luisterde in levenden lijve naast haar zat.

De zanger onthulde zijn identiteit niet, maar besloot de ervaring live te delen op Twitter.

Een leuke situatie, vond de zanger aanvankelijk. Maar het werd ongemakkelijk nadat het meisje vroeg wat hij in het dagelijks leven doet. "Ik vertelde haar dat ik muziek maak, maar ze legt de link nog niet", aldus Dotan op Twitter. Dotan besloot een hint te geven, en vroeg aan het meisje of ze al onderweg naar huis was (Home is één van de grootste hits van de zanger, red.), maar het kwartje viel niet.

Uiteindelijk besloot de zanger het meisje een briefje te geven net voor het verlaten van het vliegtuig. Hij besluit zijn relaas dat hij het een "motiverende" ontmoeting vindt.

Frans Bauer

Frans Bauer viert samen met zijn gezin een vakantie op Gran Canaria. De zanger is na een aantal jaren afwezigheid weer teruggekeerd naar het Canarische eiland.

"Momenteel staat mijn hele leven in het teken van terug naar mijn roots . We zijn hier zes jaar niet geweest, maar het voelt als thuiskomen. We hebben andere plekken in de wereld ontdekt, maar de jongens wilden toch weer een keer hier naartoe", verklaart Bauer in een interview in Privé.

Hoewel hij zich een luxe vakantie best kan permitteren, houdt de volkszanger het liever eenvoudig. "Ik ben ook geen man die dure boten huurt of zo. Waar ik van geniet, is gezellig met Maris en de kinderen over de boulevard lopen. Dan gaan we gezellig ergens wat eten en halen daarna een ijsje."

Alexander Pechtold

De kabinetsformatie is nog altijd in volle gang maar ook Kamerleden hebben vakantie nodig. De laatste vergaderdag dateert alweer van zes juli, maar zo te zien genieten de kamerleden nog volop van hun vakantie.

D66 leider Alexander Pechtold bijvoorbeeld. Hij plaatste op Instagram een zomers kiekje met op de achtergrond de stranden van Bretagne.

Fajah Lourens

Ook Fajah Lourens is momenteel op vakantie. Ook daar werkt ze aan haar 'killerbody'. Om in vorm te blijven moet ze voldoende eiwitten binnenkrijgen.

Op Instagram schrijft ze dat "proteïne overal mee naar toe gaat. Hier op vakantie kom ik heel moeilijk aan m'n eiwitten, dus laat ik elke ochtend en elke middag een shake maken in mijn hotel."

De Frogers

De Frogers genieten momenteel van een familiair samenkomen in Saint-Tropez. Zoon Danny plaatste een foto op zijn Instagram waarin hij samen met zijn ouders René en Natasja en zijn nieuwe vriendin Ann-Dominique geniet van een drankje in beachbar L'Opera. En dat was volgens de Expeditie Robinson-kandidaat een "super gezellige avond."

Juvat

Juvat Westendorp is op solovakantie naar Costa Rica. De acteur en voormalig So You Think You Can Dance-deelnemer bezocht daar onder meer de vulkaan Arenal. En met die naam is het bruggetje met zijn favoriete voetbalclub en de 'Johan Cruijf Arenal' snel gemaakt. Vanaf deze plek wenst Juvat zijn team dan ook veel succes met de wedstrijd tegen Nice. Op Instagram post Juvat een foto van hem in Ajax-shirt bovenop de vulkaan.