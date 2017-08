Janine Abbring denkt niet dat leven leuker wordt van kinderen

In gesprek met Humo vertelt de 41-jarige presentatrice, die momenteel in Zomergasten bekende Nederlanders interviewt, nooit een "oergevoel" te hebben gehad over het moederschap.

"Ik heb altijd gezegd: 'Misschien komt het nog'. En nu ben ik de 40 gepasseerd en mag Onze Lieve Heer dus wel een beetje opschieten met dat oergevoel", aldus Abbring.

Haar huidige vriend zou best kinderen willen, zo zegt ze tegen het tijdschrift. "Als ik had gewild, was ik nu al lang en breed zwanger geweest."

Momenteel is het geen actueel onderwerp binnen hun relatie. "Maar ik heb er eigenlijk al te veel over gezegd. Gelukkig is hij Zweeds en kan hij geen Nederlands lezen."