'Harry Styles heeft relatie met model Victoria's Secret'

Het is de derde keer dat Styles omgaat met een model. Eerder werd Styles gezien met lingeriemodel Sara Sampaio (26) en model Nadine Leopold (23). De zanger doet het volgens ingewijden dit keer rustig aan en wil het model beter leren kennen, meldt The Sun.

"Ze zitten in een vroeg stadium van daten. Hij is erg gesloten over zijn relaties, dus verwacht geen show", vertelt een ingewijde op vragen over de relatie tussen de twee. "Ze passen goed bij elkaar en zien er gelukkig uit samen", vervolgt de bron.

Camille Rowe loopt al sinds haar 18e op de catwalk. Ze werkte eerder voor modemerken Louis Vutton en Christian Dior. Momenteel woont ze in New York en probeert ze een carrière als actrice van de grond te krijgen. Styles maakte onlangs zijn acteerdebuut in de film Dunkirk.