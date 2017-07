Kim Kardashian voor 85 miljoen euro aangeklaagd wegens patentschending

Een woordvoerder van de realityster laat TMZ weten dat Kardashian geen patenten heeft geschonden en de uitvinder op geld uit is.

Uitvinder Hooshmand Harooni en het bedrijf Snaplight, waar hij voor werkt, beweren dat ze in 2013 een patent verkregen op een vergelijkbare smartphonecase met verlichting. Maar LuMee ging met het ontwerp aan de haal en gebruikte Kardashian om concurrent Snaplight publicitair af te troeven.

Ze eisen een schadevergoeding en een deel van de commissie die Kardashian opstreek uit de verkoop.

LuMee is een smartphonecase met een lichtgevende rand, voor het maken van goed belichte selfies. Kardashian promoot de accessoire en maakte een reeks selfies met beroemdheden, waaronder Hillary Clinton, die het haar "beste selfie ooit" noemde. De case van LuMee is een van de best verkochte accessoires voor mobieltjes in de VS.

Geldklopperij

Een woordvoerder van Kardashian reageerde gelaten op de eis: "De zaak van Snaplight is op niks gebaseerd en is de zoveelste poging tot geldklopperij. Kim heeft absolut niets verkeerds gedaan", aldus de woordvoerder.