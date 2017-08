Sugababe Heidi Range is zwanger van eerste kind

"Er is iets magisch gebeurd, ik ben heel blij om het nieuws te vertellen: Alex en ik verwachten ons eerste kindje!", zo schrijft de Sugababes-zangeres bij de foto. Aan HELLO! magazine vertelt Range dat de baby in januari wordt verwacht.

"Onze bruiloft was geweldig en daarna hoopte ik snel zwanger te worden. Maar ik deed elke maand een test en raakte er al aan gewend dat de uitslag steeds negatief was. Dus toen het plotseling positief was, was ik enorm verrast. Alex sliep nog toen ik de slaapkamer in rende met de test en riep: 'Is dat een kruisje? Ben ik zwanger?'", aldus de zangeres.

Range kwam in 2001 bij de Sugababes, als vervanging van Siobhan Donaghy. Daarvoor was ze enige tijd lid van de groep Atomic Kitten.