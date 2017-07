Boer Zoekt Vrouw-koppel Jan en Rianne in verwachting van jongetje

Op de website van het KRONCRV-programma laat Rianne, die op dit moment 23 weken in verwachting is, weten dat ze is voorbereid om hoogzwanger te gaan trouwen: "Ik heb een ivoorkleurige zwangerschapsjurk gekocht. Trouwjurken hebben vaak zo’n korset, maar deze jurk is stretch, dus dat sluit mooi aan op mijn buik."

Haar vriend Jan, de Texelse schapenboer, is nog niet zo ver. "Jan heeft nog niets uitgezocht want hij is as usual best wel laat, haha! Maar ik verwacht niet dat hij in pak gaat, want een jasje past niet bij hem. Misschien iets met bretels en een leuke blouse, dat ziet er toch hartstikke vlot uit?"

Trouwen in de stal

Voor de bruiloft hoeft het stel niet ver te reizen, de plechtigheid vindt namelijk gewoon op de boerderij plaats.

"We doen alles in de stal. Trouwen en de receptie aan de ene kant van de stal en aan de andere kant staan de tafels klaar voor het diner."