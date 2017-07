Radio 538-dj Barend van Deelen vader geworden

Dat meldt Van Deelen op zijn Instagram-pagina.

Bij een foto van zichzelf met zijn zoontje schrijft hij de tekst: "Daar ben je dan. Onze zoon. Boaz 'Teun' van Deelen. We noemen je Boaz."

Collega’s Frank Dane en Jelte van der Goot feliciteerden Barend maandagochtend in de ochtendshow op 538. Daar vertelde Van Deelen: "Ik heb een hoop meegemaakt, maar ik ben in mijn hele leven nog nooit zo trots geweest. Wat daar gebeurde is zo mooi en bijzonder."

De dj vroeg speciaal voor zijn zoon het nummer Gold van Prince aan. "Dit is de ultieme plaat. Er komt zoveel geluk in naar voren", aldus Van Deelen.

Mei

In mei maakte de dj op social media bekend een kind te krijgen. "Al 30 weken is er onder deze hand een klein wondertje aan het groeien. Kom zoals je bent kleintje. Je vader en moeder zullen er zijn", schreef Van Deelen op Twitter bij een foto van de zwangere buik van zijn vriendin.

De radio-dj stapte in januari na zeven jaar over van 3FM naar Radio 538. Daar is hij elke zaterdag- en zondagmiddag te horen.