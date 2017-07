Angelina Jolie verdedigt auditiemethode nieuwe film

Vanity Fair schreef deze week dat de zoektocht naar een hoofdrolspeler voor First They Killed My Father in Cambodja onder meer werd uitgevoerd door arme kinderen geld te geven, ze te vragen waar ze het voor wilden gebruiken om het vervolgens weer af te pakken en daarmee een reactie uit te lokken.

"Ik ben van slag dat een oefening in improvisatie, met een scène uit de film, wordt omschreven als een levensecht scenario", schreef Angelina zondag in een reactie aan de Huffington Post. "De suggestie dat er echt geld van een kind werd afgepakt tijdens de auditie is onwaar en kwetsend. Ik zou zelf ook gechoqueerd zijn als dat was gebeurd."

Beschermen

De regisseur benadrukt in haar verklaring dat er ouders, voogden, artsen en lokale liefdadigheidsinstellingen aanwezig waren tijdens de audities en de opnames, en dat de film juist gemaakt is om kinderen te helpen. "Het doel van de film is om aandacht te schenken aan de verschrikkingen waar kinderen mee te maken krijgen in een oorlog, en om bij te dragen aan de strijd om hen te beschermen."

First They Killed My Father is gebaseerd op het gelijknamige boek, waarin Loung Ung haar tijd als kind onder het bewind van de Rode Khmer van Pol Pot beschrijft.