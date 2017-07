Zangeres Do gelooft niet in eeuwige trouw

Dat zegt Do in een interview met Vrouw. De 35-jarige zangeres heeft al jaren een relatie met Marc Verschoor. De twee settelden al op jonge leeftijd.

Wel vindt de zangeres dat je de intentie moet hebben om elkaar trouw te blijven. ''Stel dat ik een keer verliefd word op een ander, en daar even helemaal van slag van ben, dan hoop ik dat Marc mij de ruimte biedt om uit te zoeken wat het is en waar ik gelukkig van word.''

Do is sinds haar 21e samen met Marc. In 2010 scheidde ze van hem, om het twee jaar later nog eens te proberen.

Rondsnuffelen

De blondine denkt dat het goed voor je is om meerdere relaties te hebben gehad, omdat iedereen 'weer iets nieuws in je wakker maakt'. ''Ik zal mijn kinderen dus wel adviseren om eerst een beetje rond te snuffelen.''

De breuk heeft Do en Marc volgens haar erg goed gedaan. Ze zou weer in staat zijn geweest om naar hem te luisteren en ze merkten dat de liefde tussen hen nog niet weg was.

Het stel let er nu ook op dat ze niet meer uit elkaar groeien. ''Je moet zorgen dat je ook man en vrouw en geliefden blijft, en niet alleen vader en moeder bent of twee werkende mensen in één huis. Je wordt zo snel huisgenoten.''