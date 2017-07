Frans blad plaatst paparazzifoto's tweeling George Clooney

Een paparazzo heeft het stel en hun kinderen op de foto gezet tijdens een vakantie in Italië. De acteur laat weten dat "de fotografen, het agentschap en het magazine zullen worden vervolgd volgens de wet", schrijft Hollywood Reporter. "De veiligheid van onze kinderen vraagt daarom."

Op de foto's zijn George (56) en Amal (39) Clooney van een grote afstand te zien, terwijl ze hun dochter en zoon in de armen houden. Het is niet bekend of voor de foto's toestemming is gegeven. Het stel is op vakantie in Italië, waar ze een huis hebben aan het Comomeer.

Ella en Alexander zijn nu anderhalve maand oud, ze werden op 6 juni geboren in Londen. Hun ouders hebben nog weinig gezegd over de komst van de tweeling. De komst van de zoon en dochter van de acteur en de mensenrechtenadvocaat werd door de ouders van Amal Clooney bevestigd.

TMZ zette de acteur al eens eerder op de foto met een van zijn kinderen, maar toen lag het kindje in een wieg. Ook nu zijn er geen gezichten van de kinderen te zien.

Het Franse blad is meerdere malen aangeklaagd voor het onrechtmatig plaatsen van foto's van verschillende bekende mensen.