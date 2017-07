Isa Hoes wil om dochter niet te veel over uiterlijk praten

"Ik heb mezelf nooit aantrekkelijk gevonden maar eigenlijk wil ik daar niet veel over praten", aldus de 50-jarige actrice in gesprek met Libelle.

Haar 12-jarige dochter Vlinder vindt ze "prachtig", maar ze ziet dat haar dochter zich vergelijkt met "mooi uitgelichte, geretoucheerde meisjes in vlogs en bladen". "En ze zegt dan: dit vind ik stom aan mezelf, en dat. Wat dat betreft leven we nu in een moeilijke wereld hoor. In onze tijd knipte je moeder je haar verkeerd en dat was ook vervelend, maar we overwogen niet om onze lippen te laten opspuiten."

Over de botox die Hoes laat injecteren, praat ze niet echt met haar dochter. "Zij is nog niet zo bezig met uiterlijk. Op foto’s staat ze gewoon lief grijnzend zoals dat hoort bij een kind. En als een vriendinnetje wel een duckface trekt, vindt ze dat het er niet uitziet."