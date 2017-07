Acteur Martin Landau (89) overleden aan interne bloedingen

In het document staat ook dat Landau's aderen verkalkt waren. De Amerikaanse acteur stierf op 16 juli op 89-jarige leeftijd in het UCLA-ziekenhuis in Los Angeles.

Landau's eerste grote rol was in 1959 in de speelfilm North by Northwest van Alfred Hitchcock. Ook speelde hij Rufio in de klassieke Hollywoodverfilming uit 1963 van Cleopatra met Elizabeth Taylor in de hoofdrol.

Zijn meest legendarische rol was die van Bela Lugosi in de speelfilm Ed Wood uit 1994 onder regie van Tim Burton, die hem uiteindelijk een Oscar opleverde.