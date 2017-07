Lamar Odom gebruikte iedere dag cocaïne en bedroog Khloe Kardashian

In een openhartig interview met The Players' Tribune vertelt de ex-man van Khloe Kardashian over zijn ziekenhuisopname na een drugsoverdosis twee jaar geleden. Het voorval werd breed uitgemeten in de pers.

"Toen ik wakker werd in de ziekenhuiskamer, kon ik me niet bewegen en kon ik niet praten. Ik zat vast in mijn eigen lichaam", vertelt hij over die ervaring. "Mijn keel deed vreselijk pijn. Ik keek naar beneden en zag al die slangen uit mijn mond komen. Ik raakte in paniek."

Odom was toen al gescheiden van Kardashian, die bij zijn ziekenhuisbed zat. "Na alles wat ik had gedaan, was ik verbaasd dat ze er was."