Madonna ontvangt schadevergoeding voor publicatie over adoptiedochters

Mail Online, de website van de krant, schreef persoonlijke gegevens van de twee meisjes uit Malawi op. Onder andere hun volledige namen, hun leeftijd en de gegevens van het weeshuis waar ze verbleven kwamen daardoor op straat te liggen.

De rechter oordeelt donderdag dat de zangeres haar dochters niet voor eventueel gevaar heeft kunnen behoeden door de keuzes van de site, zo schrijft onder andere The Guardian.

"Door de acties van de journalisten had het adoptieproces kunnen vastlopen. Daarmee hebben ze het leven van Stella en Estere ook in gevaar gebracht: dit had hun leven flink aan kunnen tasten", aldus de advocate van Madonna in de rechtszaal.

De hoogte van de schadevergoeding die de 58-jarige zangeres ontvangt, is niet bekend. Wel is duidelijk dat het geld naar een kinderziekenhuis in Malawi gaat.