Arie Ribbens is uitbehandeld aan longziekte

In gesprek met De Telegraaf vertelt zijn vrouw Cea dat Ribbens te zwak is om nog chemo, bestraling of een operatie te ondergaan. "Een narcose overleeft hij niet. De artsen van de longkliniek in Duitsland willen nog wel proberen om iets voor hem te doen, maar de reis ernaartoe is veel te veel voor hem."

Of het weefsel in zijn ene long een tumor is of littekenweefsel, weet het stel niet. Ze hebben ook geen behoefte aan een antwoord. "Het doet er ook niet meer toe, het verandert niets aan de prognose die heel somber is. Arie is heel zwak."

De twee proberen te genieten van de tijd die ze nu samen doorbrengen. "Het heeft geen zin om er de hele dag bij stil te staan hoe slecht het nou precies met Arie gaat. We weten wat er gaat gebeuren. Het belangrijkste is dat hij er nu nog is, dat we nog samen zijn en dat hij geen pijn heeft."