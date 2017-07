Quincy Jones krijgt acht miljoen euro toegewezen in zaak Michael Jackson

Dat heeft een rechter in Los Angeles woensdag besloten in een rechtszaak die de 84-jarige producer van Jacksons succesalbums Off The Wall en Thriller vier jaar geleden had aangespannen.

De muziekproducent eiste 30 miljoen in de zaak. Advocaten uit het kamp van Jackson meenden dat hij recht had op ongeveer 400.000 dollar (ruim 350.000 euro).

De kwestie gaat over de royalty's die Jones wil over postuum uitgebrachte platen van Jackson, waaronder de filmmuziek van This Is It en de heruitgave van Bad.

Grove fouten

Na de dood van Jackson zouden de beheerders van zijn erfenis grove fouten hebben gemaakt in de betaling van royalty's. Zo beweert Jones dat hij veel te weinig heeft gekregen voor zijn bijdrage aan nummers die te horen zijn in de film This Is It.

In een eerder interview met Billboard gaf een advocaat van Jackson aan dat als Jones een grote som geld toegewezen zou krijgen in het proces, het juridische team achter de erfenis van de King of Pop in beroep zou gaan.