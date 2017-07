Rihanna praat met Franse president Macron over onderwijs

Rihanna is ambassadeur van Global Partnership for Education en spoort in die hoedanigheid wereldleiders aan hun steentje bij te dragen aan beter onderwijs.

Een maand geleden riep ze in persoonlijke Twitterberichten enkele leiders op om meer prioriteit te geven aan het financieren van onderwijs. Zo stuurde ze boodschappen aan de Canadese premier Justin Trudeau, de Argentijnse president Mauricio Macri, de woordvoerder van Angela Merkel en Emmanuel Macron.

De Franse first lady Brigitte Macron ontving Rihanna woensdagmiddag op het paleis in het centrum van Parijs. Daar sprak ze met Macron over het belang van onderwijs in het algemeen en onderwijs voor meisjes in het bijzonder.

Rihanna bedankt de Franse president woensdagavond via Twitter.