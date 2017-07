Saskia en Loulou maken het goed, meldt hij bij het bericht. "Sas is de coolste en was en is geweldig. en Loulou is een prinses. Papa is in de zevende hemel."

Aan Shownieuws vertelde Geusebroek dat hij en zijn vriendin drie opties hadden voor een naam. Pas na de bevalling kozen ze de naam die het beste bij het meisje past.

In 2014 beviel Saskia van zoontje Noah Nelson.