Roddeloverzicht: Sylvie straks alleen en René 'te belangrijk' voor Dries

Sylvie Meis lijkt het allemaal goed op een rijtje te hebben: in Duitsland is ze als presentatrice ontzettend populair, ze is gelukkig verloofd met een hele rijke man en haar vakantiefoto's zijn jaloersmakend.

Schijn bedriegt als we de Privé van deze week mogen geloven, want hoewel Sylvie het voor buitenstaanders allemaal goed voor elkaar heeft, wacht haar een eenzame toekomst.

"Sylvie verliest Damián", kopt het tijdschrift bij een foto van een verdrietigkijkende Sylvie en haar verloofde Charbel Aouad. Rondom de 11-jarige Damián zou een "geheime scheidingsafspraak" zijn gesloten, waardoor de presentatrice haar zoon "kwijtraakt".

Dat zijn heftige woorden om op te schrijven over een moeder en haar kind, maar wie het verhaal leest ontdekt al snel dat het allemaal eigenlijk best meevalt. Sylvie raakt Damián helemaal niet kwijt, zij en Rafael van der Vaart hebben duidelijke afspraken gemaakt over hun zoon en die afspraken maken dat de situatie rondom Damián vanaf volgend jaar iets anders is.

Damián heeft na de scheiding van zijn ouders in 2013 altijd bij zijn moeder gewoond, maar volgens ingewijden staat er in de toen ondertekende papieren dat daar na zijn twaalfde verjaardag verandering in komt. Op 28 mei 2018, wanneer Damián twaalf kaarsjes mag uitblazen, moet hij in plaats van cadeautjes uitpakken verhuisdozen inpakken. Damián trekt dan namelijk bij zijn vader in.

Als we Privé mogen geloven wilde Damián dat eigenlijk altijd al, maar zou Sylvie daar een stokje voor gestoken hebben. Om tot een soort compromis te komen, werd toen besloten dat het eerste kind van Sylvie en Rafael tot zijn twaalfde bij zijn moeder zou wonen en daarna bij zijn vader in zou trekken.

Echt verliezen is het dus niet, en ook raakt Sylvie haar zoon niet kwijt, maar haar huis zal ineens een stuk leger zijn. Rafael heeft binnenkort de handen vol: niet alleen Damián woont dan bij hem, maar ook zijn vriendin Estavana Polman en hun dochter Jesslynn. Gezellige boel.

Oplichting/opluchting

Iemand vinden die je al jaren niet gesproken hebt, verliefd worden op iemand op basis van een foto en een gesprek, alles delen met je geliefden: sociale media heeft ontzettend veel positieve, prachtige kanten waardoor de wereld een beetje beter wordt. Het brengt mensen bij elkaar door gedeelde hobby's, foto's, en filmpjes.

Daarbij is een heel nieuw carrièremogelijkheid voor kinderen ontstaan: ze kunnen nu niet alleen meer bij de brandweer, voor een klas staan of in een keuken werken, maar ook kunnen ze beroemde vlogger worden, een blog bijhouden of hun geld verdienen met reclames op sociale media plaatsen.

Kinderen kunnen ook iets anders leren van al deze mogelijkheden: hoe ze zo makkelijk mogelijk, zoveel mogelijk mensen belazeren. Want op de een of andere manier blijkt keer op keer dat het wel erg eenvoudig is om mensen keihard te naaien.

Hadden we eerst al vlogger Snapking die duizenden bellers misleidde door ze lange tijd via een 0900-nummer naar hem te laten bellen, waarmee hij zo'n 13.000 euro binnenhaalde, hebben we nu fashionblogger Yvonne Coldeweijer die haar fans heeft belazerd met merkproducten die niet van een merk bleken.

Yvonne werkte lange tijd als Keet bij Telekids, deed mee aan Wie is de Mol? en heeft zo'n 138.000 volgers op YouTube. Haar publiek zal veelal uit jonge meiden bestaan die de presentatrice verafgoden en je zou denken dat ze daar heel secuur mee omgaat, maar deze week bleek het tegenovergestelde.

Yvonne heeft een hele lange tijd haar fans genaaid, door powerbanks te verkopen in de vorm van een Chanel-lippenstift. En echt, het was "bijna een soort van opluchting" toen ze gepakt werd, zegt Yvonne nu Chanel haar gesommeerd heeft te stoppen en een schadevergoeding heeft laten betalen.

"De hele tijd dat ik dit deed, voelde het niet lekker. Ergens weet je dat het niet mag. Je bent de hele tijd op je hoede en vraagt je af: is vandaag de dag dat ze erachter komen?", aldus Yvonne achteraf, die er aan toevoegt dat ze er al die tijd van uitging dat mensen "wel snapten" dat de powerbanks niet echt van Chanel waren.

Tja, maar hoe weet je dat zeker? Hoe herkennen mensen een product als 'echt'? En snapt een meisje van dertien jaar oud dat? Yvonne is in elk geval blij dat ze de spullen nu niet meer hoeft te verkopen. En de winst heeft ze naar Chanel moeten overmaken.

In haar verhaal bij RTL Boulevard sprak de presentatrice vooral over haar opluchting, maar werd niet gesproken over eventuele teleurgestelde fans. Wel was Yvonne nog benieuwd hoe het bij Chanel terecht was gekomen. "Want ik heb het woord 'Chanel' nergens op mijn website gebruikt."

He bah

Wij Nederlanders zijn een normaal volk. We dragen normale kleren, drinken normale drankjes, doen normale dansjes en we gedragen ons normaal. Geen gedoe, niks overdreven. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg.

Vegetariërs zijn maar moeilijke mensen, hipsters zijn aanstellers en glutenvrij-eten is voor verwende nesten. Als we Story mogen geloven, had Floortje Dessing daar helemaal genoeg van. Zij draait de rollen om en weert 'gewone mensen' van haar camping in het Drentse Zandpol.

Floortje verbiedt kinderen ijsjes met veel suiker te eten, er is geen jeu de boules-bal op de camping te vinden en ook een frietje staat niet op het menu. Sterker nog: Story mocht niet eens langskomen voor een rondleiding, want als we de medewerkers van de camping mogen geloven is het een locatie voor "bepaalde mensen".

En dat terwijl Camping Buitenland intens weinig te bieden heeft. Volgens het blad is het zwembad slecht onderhouden, is het tennisveld niet gebruiksvriendelijk en het zwemmeertje niet geschikt voor kinderen. Dat Floortje er dan ook nog de volle mep voor vraagt, 400 euro voor twee nachtjes voor een moeder en haar dochter, is volgens Story helemaal belachelijk.

Het blad heeft de oplossing voor dit vakantieleed: ga naar een andere plaats! Ergens waar "gewone mensen" wel welkom zijn en je gewoon je roddelblad mag lezen onder het genot van patat, roomijs en het gooien van een jeu de boules-bal.

Geen vrienden meer

Wat blijkt: René Froger heeft meer vijanden dan alleen Gordon. Ook Dries Roelvink heeft nog een appeltje te schillen met de zanger. René en Dries waren jaren geleden de beste vrienden, maar inmiddels spreken de twee elkaar helemaal niet meer.

Waar Gordon flink uithaalde naar René en hem betichtte van agressief gedrag zodra René een biertje achter de kiezen had, houdt Dries het netter: hij is vooral verdrietig dat het zo gelopen is.

"We waren in onze twintiger en dertiger jaren beste gabbers, hij coachte mij in café Bolle Jan waarna we dronken over het Rembrandtplein dansten en René was getuige op mijn huwelijk. Maar met zijn opkomende succes groeide langzaamaan ook de afstand tussen ons die inmiddels onoverbrugbaar lijkt", aldus de 58-jarige zanger in gesprek met Nieuwe Revu.

De roem steeg René min of meer naar het hoofd. "Ging met belangrijke mensen om en moest met de koninklijke familie op wintersport naar Oostenrijk. Daar past die eenvoudige Dries uit Amsterdam niet meer tussen, moet hij gedacht hebben."

Dries heeft René nooit durven vragen wat volgens hem de reden is dat ze uit elkaar gegroeid zijn. Zelfs toen hij de zanger een tijdje geleden tegenkwam in een restaurant kon Dries de vraag niet uitspreken. Wel ontdekte hij toen dat René een jaloerse man is: Tino Martin, die tegenover Dries in het restaurant zat, werd door René argwanend bekeken.

"Ik zag hem al een paar keer naar ons kijken en denken: ach jee, daar zit die Dries met die Tino. De zanger die qua looks en stemgeluid net iets te veel op mij lijkt en het eigenlijk vele malen beter doet dan ik", aldus Dries, die de situatie als "ontzettend ongemakkelijk" bestempelde.

"René is er hoogstpersoonlijk verantwoordleijk voor dat Tino nooit bij De Toppers heeft opgetreden toen Gerard Joling dat wel in de groep gooide. Hij wilde het pertinent niet hebben."

Hoe René ook dacht over zijn verloren vriendschap met Dries, na de uitspraken deze week van laatstgenoemde, is de kans dat het ooit weer goed zal komen waarschijnlijk vrij klein.