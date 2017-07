Dries Roelvink durfde René Froger niet te vragen naar reden verbroken vriendschap

"En ik kan er nog steeds de vinger niet op leggen waarom. We waren in onze twintiger en dertiger jaren beste gabbers, hij coachte mij in café Bolle Jan waarna we dronken over het Rembrandtplein dansten en René was getuige op mijn huwelijk. Maar met zijn opkomende succes groeide langzaamaan ook de afstand tussen ons die inmiddels onoverbrugbaar lijkt."

In gesprek met Nieuwe Revu vertelt de 58-jarige zanger dat Froger naarmate hij meer hits kreeg zich steeds meer op een ander niveau begaf. "Ging met belangrijke mensen om en moest met de koninklijke familie op wintersport naar Oostenrijk. Daar past die eenvoudige Dries uit Amsterdam niet meer tussen, moet hij gedacht hebben."

Tino Martin

Aan zijn vriendschap met zanger Tino Martin merkt Roelvink dat hij en Froger nog niet oké met elkaar zijn. Tijdens een etentje met Martin in een restaurant waar Froger ook zat, werd dat het duidelijk. "Ik zag hem al een paar keer naar ons kijken en denken: ach jee, daar zit die Dries met die Tino. De zanger die qua looks en stemgeluid net iets te veel op mij lijkt en het eigenlijk vele malen beter doet dan ik."

Roelvink noemt de hele situatie "ontzettend ongemakkelijk". "René is er hoogstpersoonlijk verantwoordelijk voor dat Tino nooit bij De Toppers heeft opgetreden toen Gerard Joling dat wel in de groep gooide. Hij wilde het pertinent niet hebben."