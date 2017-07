Tess Milne heeft meer 'sjans' nu ze zwanger is

In gesprek met Grazia zegt Milne dat ze ooit eens heeft gelezen dat die stijgende populariteit te maken heeft met dat een vrouw tijdens de zwangerschap "heel vrouwelijk is". De aandacht vindt de presentatrice niet altijd even prettig.

"Ik heb ineens zoveel sjans dat ik er soms een beetje ongemakkelijk van word. Ik kan niet echt terugsjansen namelijk, het is niet de time of flirtation", aldus Milne. "Ik was het gevoel voor flirten de laatste jaren sowieso al een beetje verloren."

De presentatrice is nu zo'n vier maanden zwanger, in oktober 2016 gaf ze nog haar jawoord aan Ties. Niet alleen zijzelf is aantrekkelijker nu ze zwanger is, ze vindt ook haar echtgenoot "sexyer". "Ik maak altijd gamereferenties als ik het over mijn relatie heb en dit is wel alsof je een nieuw level opent. Samen vader en moeder worden is zo bijzonder, het is iets van ons samen. Ik vind dat wel sexy."

Blote buik

Hoewel Milne trots is op haar zwangere buik, heeft ze geen behoefte haar blote buik met de wereld te delen. Naakt op de cover van een blad nu ze in verwachting is, zal ze dan ook niet doen. "Niet omdat ik me schaam, maar omdat het gewoon heel privé is. (...) Sommige vrouwen zullen denken: wat mooi. Maar ik voel me er onprettig bij. Het is ook zo in your face als je 's morgens op het station staat met je cappuccino."