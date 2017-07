Amber Rose zegt jarenlang gepest te zijn door Kanye West

Dat beweert het model in een interview met Complex.

"Ik zie vaak op internet staan: Amber wil hem pijn doen. Maar ik was degene wiens hart was gebroken. Ik heb nog steeds nooit iets gemeens gezegd over Kanye. En dat nadat hij mij zes, zeven jaar constant heeft getreiterd."

Twee jaar nadat het stel uit elkaar was gegaan, maakte West het Grammy-winnende album My Beautiful Dark Twisted Fantasy, dat was gebaseerd op zijn relatie met Rose. "Het is onderdeel van de hiphopgeschiedenis en ik vind het nu mooi dat ik daar deel van uitmaak. Maar toen was het geen leuke tijd voor mij", zegt Rose daarover.

"Ik was beroemd, maar blut. Ik kon met niemand anders daten. En ik kon geen commentaar leveren want Kanye was zo uitgesproken. Als ik ooit aan zelfmoord heb gedacht, dan was het toen."

Beroemdheid

De 33-jarige hield naar eigen zeggen wel iets over aan die periode. "Als ik er iets kon uithalen, dan was het beroemdheid. Dus die kans moest ik met beide handen grijpen."

Een jaar na het einde van haar relatie met West vond Rose nieuw geluk bij rapper Wiz Khalifa. Ze trouwden in 2013, vijf maanden na de geboorte van zoon Sebastian. Het huwelijk liep na veertien maanden op de klippen.