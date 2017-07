Maaike Ouboter wil angstgevoelens niet langer tegenhouden

"Ik zal het niet ontkennen: het is heel fijn om gelukkig te kunnen zijn. Maar als ik eerlijk ben, voel ik ook een grote angst om even níét gelukkig te zijn", zegt Ouboter in een interview met het Belgische tijdschrift Humo.

Voor het vraaggesprek, afgenomen door fotograaf en filmmaker Anton Corbijn, hoefde Ouboter alleen op te schrijven waar ze zich boos over maakt en hoe ze die daaruit voortkomende energie gebruikt om een positieve bijdrage aan de wereld om haar heen te leveren.

"Ik heb besloten mijn leven lang te proberen eerlijk te zijn. (…) Het is een worsteling: ook ik schiet snel terug in mijn automatische modus van perfectionisme. Maar ik zal het wel blijven proberen. Want ik denk dat het makkelijker is om open te zijn tegen open mensen. En hoe mooi zijn tranen van ontroering, van angst of van wanhoop, als je ze kunt delen."

Angst

Volgens de jonge muzikante ontstaat haar boosheid uit de angst om dingen fout te doen of verkeerd te begrijpen. Ook voelt ze boosheid als ze merkt dat sommige mensen hun emoties verstoppen.

"Boos op het onvermogen: dat zoveel mensen niet durven te praten over hun gevoelens. Dat we niet allemaal als kind leren dat het normaal is om te praten over wat er in je omgaat. Dat we er wel behoefte aan hebben, maar niet weten hoe. Of dat het blijkbaar niet veilig voelt."